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Бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов и их технику на Донецком направлении (видео)

Фото: бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов и их технику на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций отработали по колонне оккупантов на Донецком направлении, в результате чего была уничтожена техника и личный состав врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают уничтожать противника на Донецком направлении, в том числе с помощью FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в своем районе ответственности экипаж БПАК обнаружил движение вражеской техники. Проведя доразведку объектов, операторы ССО нанесли по ней удар FPV-дронами.

В результате огневых поражений уничтожено:

  • БТР;
  • БМП;
  • инженерную технику;
  • повреждены две БМП.

Кроме этого, экипаж БПАК отработал по личному составу врага: четверо оккупантов уничтожены, еще один получил ранения.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 20 февраля, составили 1230 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных. Кроме того, ВСУ сбили два самолета.

В частности, на Таврическом направлении общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц. Также было нейтрализовано или уничтожено 272 БПЛА разных типов.

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