Бійці ССО похизувалися "продуктивною добою" на сході України (відео)

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) завдали ніщивного удару окупантам в живій силі на східному напрямку фронту. Зокрема, самі бійці назвали минулу добу "продуктивною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ССО.

"На східному операційному напрямку за одну добу бійцями ССО було знищено 27 окупантів, ще 10 зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдалося вивезти з ладу самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона".

"На відео окремі кадри роботи операторів. Це була продуктивна доба!" - додали в ССО.

Робота ССО України на фронті

Раніше Сили спеціальних операцій (ССО) виявили польовий склад окупантів на Запорізькому напрямку. Також бійцям вдалося знищити п'ять БМП та дві вантажівки ворога.

У вересні бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили російську гармату "МСТА-Б" зі снарядами "Краснопіль". Один такий снаряд коштує 40 тисяч доларів.

Крім того, у червні бійці Сил спеціальних операцій (ССО) здійснили вилазку до тилу ворога. Пробравшись у окопи окупантів, вони знищили 10 військових російської армії.