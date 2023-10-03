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Бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (видео)

Украина, Вторник 03 октября 2023 13:14
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Бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (видео) Фото: бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Сил специальных операций (ССО) нанесли сокрушительный удар оккупантам в живой силе на восточном направлении фронта. В частности, сами бойцы назвали минувшие сутки "продуктивными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"На восточном операционном направлении за одни сутки бойцами ССО было уничтожено 27 оккупантов, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, удалось вывезти из строя самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона".

"На видео отдельные кадры работы операторов. Это были продуктивные сутки!" – добавили в ССО.

Работа ССО Украины на фронте

Ранее Силы специальных операций (ССО) обнаружили полевой состав оккупантов на Запорожском направлении. Также бойцам удалось уничтожить пять БМП и два грузовика врага.

В сентябре бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российскую пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь". Один такой снаряд стоит 40 тысяч долларов.

Кроме того, в июне бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.

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