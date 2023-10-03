Бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (видео)
Военные Сил специальных операций (ССО) нанесли сокрушительный удар оккупантам в живой силе на восточном направлении фронта. В частности, сами бойцы назвали минувшие сутки "продуктивными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.
"На восточном операционном направлении за одни сутки бойцами ССО было уничтожено 27 оккупантов, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, удалось вывезти из строя самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона".
"На видео отдельные кадры работы операторов. Это были продуктивные сутки!" – добавили в ССО.
Работа ССО Украины на фронте
Ранее Силы специальных операций (ССО) обнаружили полевой состав оккупантов на Запорожском направлении. Также бойцам удалось уничтожить пять БМП и два грузовика врага.
В сентябре бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российскую пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь". Один такой снаряд стоит 40 тысяч долларов.
Кроме того, в июне бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.
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