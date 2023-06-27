Бійці ССО з першого пострілу знищили окупанта з відстані 1,5 км (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З понад 1,5 кілометра, з одного пострілу знищено окупанта! Для нас немає перешкоди на шляху визволення!", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ росіян на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.