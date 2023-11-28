Бійці ССО навели вогонь по російській артустановці "Акація". Знищена одним ударом

"Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", - йдеться в повідомленні.

Виявивши зброю, воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь.

"Точним пострілом техніку противника знищено вщент", - констатують спецпризначенці.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

При цьому, за минулий тиждень, з 20 по 26 листопада, українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.