RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация". Уничтожена одним ударом

Фото: бойцы ССО навели огонь по российской артустановке "Акация" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На юге украинские войска уничтожили российскую артиллерийскую установку 2С3 "Акация". После ее обнаружения бойцами Сил специальных операций (ССО), ВСУ хватило одного удара, чтобы превратить ее в металлолом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

"Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - говорится в сообщении.

Обнаружив оружие, воины ССО оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь.

"Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания", - констатируют спецназовцы.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ. При этом, за прошлую неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине