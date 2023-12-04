UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці ССО ліквідували групу окупантів у районі Авдіївки (відео)

Фото: бійці ССО ліквідували групу окупантів у районі Авдіївки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Ворог був знищений з міномета та гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

Так, оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19.

"Унаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

За словами бійців Сил спецоперацій, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові йому перешкоджають. Як йдеться у зведенні Генштабу на ранок понеділка, 4 грудня, за добу ЗСУ відбили 21 атаку противника на Авдіївському напрямку. Крім того, ЗСУ продовжили локальні наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня і просвунулись. Зокрема, відеозапис, опублікований 29 листопада та розміщений 2 грудня, показує, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Діброви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвдіївка