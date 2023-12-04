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Бойцы ССО ликвидировали группу оккупантов в районе Авдеевки (видео)

Фото: бойцы ССО ликвидировали группу оккупантов в районе Авдеевки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) навели огонь на группу российских оккупантов на Авдеевском направлении. Враг был уничтожен с миномета и гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

Так, операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19.

"В результате огневого поражения уничтожена группа оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

По словам бойцов Сил спецопераций, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские военные ему препятствуют. Как говорится в сводке Генштаба на утро понедельника, 4 декабря, за сутки ВСУ отбили 21 атаку противника на Авдеевском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили локальные наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и продвинулись. В частности, видеозапись, опубликованная 29 ноября и размещенная 2 декабря, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Дибровы.

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Российская ФедерацияАвдеевка