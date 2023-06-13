Бійці ССО за допомогою FPV-дронів "придушили" штурми окупантів на півдні (відео)

"Атаку російських військових відбили воїни ССО разом із побратимами-піхотинцями", - йдеться в повідомленні.

Але на цьому ворог не зупинився і здійснив другу спробу штурму. Але її також успішно відбили.

Як зазначають бійці ССО, під час бою надзвичайну ефективність продемонстрували оператори FPV-дронів.

Зокрема, попри намагання ворожих бійців сховатися в укриттях багато із них були знищені ударами безпілотників.

Ситуація на фронті

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, там тривають тяжкі бої. Минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 26 бойових зіткнень.

Про це, за даними Інституту вивчення війни, українські війська ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту і продовжують звільняти населені пункти. Російські окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону", і сподіваючись на хорошу погоду для своєї авіації.

Для довідки

FPV-дрон відрізняється від звичайних безпілотників тим, що дозволяє транслювати "картинку" з камери дрона в режимі реального часу. Тобто "пілот" бачить те, що "бачить" БПЛА цієї хвилини польоту. Картинка передається на монітор, окуляри або шолом пілота.