Бойцы ССО с помощью FPV-дронов "придушили" штурмы оккупантов на юге (видео)

"Атаку российских военных отразили воины ССО вместе с побратимами-пехотинцами", - говорится в сообщении.

Но на этом враг не остановился и совершил вторую попытку штурма. Но ее тоже успешно отбили.

Как отмечают бойцы ССО, во время боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов.

В частности, несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 26 боевых столкновений.

Про этом, по данным Института изучения войны, украинские войска ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта, и продолжают освобождать населенные пункты. Российские оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону", и уповая на хорошую погоду для своей авиации.

Для справки

FPV-дрон отличается от обычных беспилотников тем, что позволяет транслировать "картинку" с камеры дрона в режиме реального времени. То есть "пилот" видит то, что "видит" БПЛА в данную минуту полета. Картинка передается на монитор, очки или шлем пилота.