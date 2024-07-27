Бійці СБУ за місяць знищили 50 одиниць ворожої техніки і не тільки (відео)

Ситуація на фронті

Росія протягом декількох місяців посилила атаки на фронті. Ворог зосереджує увагу на Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку.

За минулу добу на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше боїв відбувається у районі Авдіївки.

Крім того, окупанти намагаються захопити місто Часів Яр. Це допоможе ворогу відкрити шлях у напрямку Краматорська. Також росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку.

Детальніше про те, чому Росія не зможе воювати роками - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.