Бійці СБУ за місяць знищили 50 одиниць ворожої техніки і не тільки (відео)

Бійці Служби безпеки України за місяць знищили 50 одиниць техніки російських окупантів. Також захисники знищили склад та командний пункт ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
На відео зафіксована робота спецпризначенців Департаменту кібербезпеки СБУ. За допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки. Серед знищеної ворожої техніки танки, системи ППО та РЕБ/РЕР, автомобілі та спецтехніка.
"Також було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд", - йдеться у повідомленні.
Росія протягом декількох місяців посилила атаки на фронті. Ворог зосереджує увагу на Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку.
За минулу добу на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше боїв відбувається у районі Авдіївки.
Крім того, окупанти намагаються захопити місто Часів Яр. Це допоможе ворогу відкрити шлях у напрямку Краматорська. Також росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку.
Детальніше про те, чому Росія не зможе воювати роками - у матеріалі РБК-Україна.
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