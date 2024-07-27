Бойцы СБУ за месяц уничтожили 50 единиц вражеской техники и не только (видео)

Ситуация на фронте

Россия в течение нескольких месяцев усилила атаки на фронте. Враг сосредотачивает внимание на Донецкой области, в частности, на Покровском направлении.

За минувшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения, больше всего боев - в районе Авдеевки.

Кроме того, оккупанты пытаются захватить город Часов Яр. Это поможет врагу открыть путь в направлении Краматорска. Также россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении.

Детальнее о том, почему Россия не сможет воевать годами - в материале РБК-Украина.

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