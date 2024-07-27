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Бойцы СБУ за месяц уничтожили 50 единиц вражеской техники и не только (видео)

Фото: СБУ уничтожила за месяц 50 единиц техники врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Службы безопасности Украины за месяц уничтожили 50 единиц техники российских оккупантов. Также защитники уничтожили склад и командный пункт противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На видео зафиксирована работа спецназовцев Департамента кибербезопасности СБУ. С помощью FPV-дронов они за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники. Среди уничтоженной вражеской техники танки, системы ПВО и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехника.

"Также был уничтожен склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

 

 

Ситуация на фронте

Россия в течение нескольких месяцев усилила атаки на фронте. Враг сосредотачивает внимание на Донецкой области, в частности, на Покровском направлении.

За минувшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения, больше всего боев - в районе Авдеевки.

Кроме того, оккупанты пытаются захватить город Часов Яр. Это поможет врагу открыть путь в направлении Краматорска. Также россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении.

Детальнее о том, почему Россия не сможет воевать годами - в материале РБК-Украина.

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