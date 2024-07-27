Бойцы СБУ за месяц уничтожили 50 единиц вражеской техники и не только (видео)

Бойцы Службы безопасности Украины за месяц уничтожили 50 единиц техники российских оккупантов. Также защитники уничтожили склад и командный пункт противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На видео зафиксирована работа спецназовцев Департамента кибербезопасности СБУ. С помощью FPV-дронов они за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники. Среди уничтоженной вражеской техники танки, системы ПВО и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехника. "Также был уничтожен склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.