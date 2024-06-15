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Бійці СБУ за два тижні знищили на Харківському напрямку десятки одиниць техніки РФ

Харківська область, Субота 15 червня 2024 12:06
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Бійці СБУ за два тижні знищили на Харківському напрямку десятки одиниць техніки РФ Фото: СБУ знищила на Харківському напрямку десятки одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідники Служби безпеки України знищили десятки одиниць техніки ворога за два тижні боїв на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За останні два тижні воїни Департаменту військової контррозвідки СБУ знищили:

  • 7 танків, 5 ББМ, 3 РСЗВ і 9 артилерійських систем;
  • 4 міномети та 3 ПТРК;
  • 8 автомобілів і 3 вантажівки;
  • 35 вогневих позицій та укріплень окупантів;
  • 1 склад з боєприпасами;
  • 1 розрахунок FPV-дронів та 2 антидронові розрахунки;
  • 1 комплекс РЕБ "Поле-21" та 1 антену системи радіоелектронної боротьби;
  • 4 антени зв’язку, 2 FPV-антени, 1 антену РЕР, 3 камери відеоспостереження та "Муром-М".

Також бійці СБУ у співпраці з артилеристами Сил оборони вразили 51 одиницю військової техніки та озброєння ворога.

Ситуація на фронті та втрати ворога

На фронті за минулу добу відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку. Також окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку, але ЗСУ стримують ворога.

За даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували 1090 російських солдатів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 525 тисяч загарбників.

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