Бійці СБУ за два тижні знищили на Харківському напрямку десятки одиниць техніки РФ

Розвідники Служби безпеки України знищили десятки одиниць техніки ворога за два тижні боїв на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Також бійці СБУ у співпраці з артилеристами Сил оборони вразили 51 одиницю військової техніки та озброєння ворога.

Ситуація на фронті та втрати ворога

На фронті за минулу добу відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку. Також окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку, але ЗСУ стримують ворога.

За даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували 1090 російських солдатів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 525 тисяч загарбників.

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