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Бійці РДК розповіли про новий рейд у Брянську область РФ

Фото: бійці "РДК" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський добровольчий корпус (РДК) взяв він відповідальність за черговий рейд у Брянську область РФ. Перед цим, увечері 4 вересня, у країні-агресорі стверджували про нібито "припинення спроби" проникнення в регіон "української ДРГ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал РДК.

Російські добровольці зазначили, що під час операції у Брянській області було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Крім того, представники РДК висміяли заяви російської сторони про успішне відбиття рейду.

"Вітаємо ФСБ РФ з черговим "видавлюванням"! "Успішне відбиття атаки українських ДРГ" не було б таким успішним, якби, як мінімум, двоє співробітників відомства не розлучилися з життям", - зауважили добровольці.

Так, розповіли вони, саме бійці їхнього підрозділу здійснили цю вилазку з боєм.

"До речі, ви знову переплутали: ваших хлопчиків/конторських мужиків розклали не "укроДРГ", а бійці Російського Добровольчого Корпусу!" - наголосили в РДК.

Також вони опублікували фото з цього рейду до російської Брянської області та виклали скріни з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ.

 

Бійці РДК висловилися про свій рейд до Брянської області РФ (фото: t.me/russvolcorps)

Що цьому передувало

Раніше губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram заявив 4 вересня, нібито співробітниками Прикордонного управління ФСБ по регіону та підрозділами Міноборони РФ у прикордонному Сєвському районі Брянської області "припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації української диверсійно-розвідувальної групи".

Російський чиновник виклав знімки, які демонструють, за його словами, "кинуті диверсантами озброєння та боєприпаси", що нібито були знайдені на місці бойового зіткнення.

 

У РФ показали амуніцію та озброєння нібито "української ДРГ" у Брянській області (фото: t.me/avbogomaz)

Рейди російських добровольців на територію РФ

Нагадаємо, перед цим, на початку червня, бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали чергову операцію у Бєлгородській області.

У ході операцій добровольці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки. Більш детально про операцію "РДК" та легіону "Свобода Росії" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у липні бійці "Легіону Свободи" заявили про планування ще одного транскордонного рейду до Росії.

Щодо Брянської області, то бійці РДК здійснювали туди рейд із боями ще у березні.

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