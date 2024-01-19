Бійці РДК атакували "Урал" окупантів у Брянській області: є вбиті та поранені

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) влаштували атаку на вантажівку "Урал" окупантів у Брянській області РФ. Серед загарбників є вбиті та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Російського добровольчого корпусу" і Telegram-канал ASTRA.

"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області", - написали в Telegram-каналі РДК.

Подробиці атаки

За даними Telegram-каналу ASTRA, "Урал" окупанів знайшли на ділянці дороги між селами Улица (знаходиться на самому кордоні) та Коммуна Суземського району (у годині їзди один від одного).

"На авто були пошкодження, що свідчать про те, що атака велася зі стрілецької зброї. На місці знайшли порожній магазин від АК-74", - додають у повідомленні.

Джерела ASTRA повідомили, що двох окупантів убито, ще двох поранено.

Ситуація в Брянській області

19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Пізніше в ГУР зізналися, що ця атака є успішною операцією Головного управління розвідки.