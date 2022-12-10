Бійці на передовій отримали вже 51 мобільне укриття в рамках ініціативи Ахметова

Військовослужбовці на передовій отримали вже 51 мобільне укриття з хвилястої сталі, яке при правильній установці здатне витримати удар 152-міліметрових артилерійських снарядів. Нещодавно п’ять із них відправилися на Донецький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Зазначається, що ці укриття виробляє та безплатно передає бійцям компанія "Метінвест", в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Сталеві бліндажі роблять за вдосконаленим проектом, з урахуванням потреб військових. Усередині кожного укриття є ліжка, відсіки для зберігання амуніції та стратегічних речей, буржуйки з сушарками для одягу.

Конструкція легко розбирається для транспортування й переміщення на інші позиції.

Для виготовлення одного укриття бригадам слюсарів та електрогазозварників потрібно приблизно 400 годин. Собівартість однієї конструкції - приблизно 200 тисяч гривень, тобто на фронт направили укриттів вже на понад 10 мільйонів гривень.

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена Ріната Ахметова вже передали ЗСУ понад 150 тис. бронежилетів.

Крім того, українські бійці отримали від ініціативи 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.