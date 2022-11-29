Бійці отримали ще 300 пічок для від "Сталевого фронту" Ахметова

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу " Метінвесту ".

Виготовляти буржуйки на підприємствах компанії розпочали з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ. Активізували роботи з наближенням холодів, у жовтні.

Для робіт сформували бригади зі слюсарів та електрогазозварників, які ріжуть метал, виготовляють кріплення й дверцята, з’єднують деталі.

Польові пічки для армії роблять за спеціальними кресленнями, з урахуванням усіх функціональних можливостей.

"Поки військові дають відсіч агресору, ми забезпечуємо їх надійний тил. Попри всі перепони, підприємства "Метінвесту" залишаються опорою України. Ми працюємо, допомагаємо переселенцям, медикам, ЗСУ. Для створення нашим захисникам і захисницям більш комфортних умов у холодну пору року, розпочали виготовляти буржуйки. Для нас дуже важливо зігріти кожного, хто захищає від ворога нашу країну", - повідомив представник Північного ГЗК Ян Крайняк.

Нагадаємо, всього в рамках "Сталевого фронту" буде виготовлено 2500 буржуйок: пічки виробляють компанії "Метінвест" та ДТЕК власними силами, також "Метінвест-СМЦ" надає метал партнерам, які можуть приєднатися до роботи.

Крім того, українські бійці отримали 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума допомоги компаній наразі складає 3,5 млрд грн.