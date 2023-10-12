Бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку окупантів (відео)

"Нацгвардійцями пошкодили і вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку військ РФ", - йдеться в повідомленні.

Над ураженням цілі працювали аеророзвідниики 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Втрати РФ в Україні

На ранок четверга, 12 жовтня, втрати загарбників склали 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 284 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем. При цьому, на півдні ЗСУ ліквідували понад 30 ворожих солдатів, а також 9 одиниць техніки, включаючи БПЛА та артустановки.

Нагадаємо, що днем раніше, 11 жовтня, ЗСУ збили російський літак Су-25 та вбили 820 окупантів.