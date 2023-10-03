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Бійці Нацгвардії знищили окупантів під час облаштування оборонних рубежів (відео)

Фото: бійці Нацгвардії знищили окупантів під час облаштування рубіжів оборони (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії знищили російських окупантів, коли вони облаштовували фортифікаційну лінію оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Поки загарбники готували фортифікаційну лінію, вони навіть не здогадувались, що на них чекає", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, аеророзвідники Бригади НГУ "Рубіж" "закопали їх разом з лопатами". 

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ противника в живій силі в Україні становили вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.

До того ж, за даними рейтингу рейтинг Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

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