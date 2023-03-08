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Бойцы Нацгвардии уничтожили две группы пехоты россиян на Бахмутском направлении (видео)

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Донбасс, Среда 08 марта 2023 11:03
Бойцы Нацгвардии уничтожили две группы пехоты россиян на Бахмутском направлении (видео) Фото: у Бахмута бойцы Нацгвардии уничтожили две группы пехоты россиян (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

На Бахмутском направлении нацгвардейцы обнаружили перемещение двух групп вражеской пехоты. Российских оккупантов точным выстрелом из расчета гаубицы М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Координаты передали 44-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ", - говорится в сообщении.

Как рассказывают обнаружившие врага бойцы аэроразведки бригады "Спартан", артиллеристы уничтожили оккупантов точным выстрелом из расчета гаубицы М777.

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали 700 российских оккупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.

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