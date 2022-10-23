Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник (фото, відео)

Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Тому нацгвардійці жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом.

Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.

"Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що український військовий Дмитро Шумський під час масованого обстрілу України 10 жовтня збив дві ракети російських окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.

Також ми писали, що Генштаб показав відео знищення російської ракети з "Ігли".

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