Бойцы Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник (фото, видео)

Бойцы Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донбассе. Это не первый подобный случай, до этого эти же бойцы "приземлили" ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как добавляют в МВД, бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно сбивали разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

"Нацгвардейцы "приземлили" вражеский разведывательный беспилотник в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинский морпех уничтожил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" из пулемета. Случилось это на днях в Херсонском направлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.

Также мы писали, что Генштаб показал видео уничтожения российской ракеты из "Иглы".

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