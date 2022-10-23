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Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник (фото, відео)

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Донбас, Неділя 23 жовтня 2022 19:24
Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник (фото, відео) Фото: бійці Нацгвардії збили російський безпілотник (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.

Тому нацгвардійці жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом.

Як повідомлялось, український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що український військовий Дмитро Шумський під час масованого обстрілу України 10 жовтня збив дві ракети російських окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.

Також ми писали, що Генштаб показав відео знищення російської ракети з "Ігли".

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