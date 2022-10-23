Бойцы Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник (фото, видео)

Бойцы Нацгвардии сбили вражеский разведывательный беспилотник на Донбассе. Это не первый подобный случай, до этого эти же бойцы "приземлили" ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.