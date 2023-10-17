ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці Нацгвардії показали, як вибили росіян з позицій на Запорізькому напрямку (відео)

Запоріжжя, Вівторок 17 жовтня 2023 11:29
UA EN RU
Бійці Нацгвардії показали, як вибили росіян з позицій на Запорізькому напрямку (відео) Фото: бійці Нацгвардії вибили РФ із позицій на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії з бригади "Червона калина" штурмом взяли позиції окупантів на Запорізькому напрямку. Їм вдалося взяти ворожі позиції під свій контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави МВС України Ігоря Клименка.

"Завдяки прицільному вогню артилерії вдалося поступово вибити ворога з укріплених позицій", - розповів він.

За його даними, в цей час група розвідників спеціального призначення методично просувалася ворожими траншеями, знищуючи на своєму шляху ворожу піхоту. Так, метр за метром, було повністю відбито займану окупантами позицію.

"Злагоджені дії наших бійців, раптовість та ефективне планування змусили ворогів залишити позиції разом з боєприпасами та зброєю", - додав Клименко.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Всю минулу добу ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя. Крім того, ЗСУ вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області. Крім того, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу