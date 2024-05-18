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Бійці "Магури" розгромили штурм РФ на Покровському напряму: що відбувається на фронті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" розгромили російський штурм на Покровському напрямку. На цьому напрямку сьогодні зберігається найбільш напружена ситуація серед всього фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 47-ї бригади та зведення Генштабу.

"Росіяни намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танку, але їх вчасно побачили аеророзвідники. Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ та знищили російську техніку", - розповіли в 47-й бригаді.

Також в бригаді показали відео, як бійці "Магури" відбивали російський штурм та палили ворожу бронетехніку.

Ситуація на фронті 18 травня

За даними Генштабу, на Покровському напрямку сьогодні найвища напруга бойових дій. Українські військові відбили там сьогодні вже 18 ворожих штурмів. Найзапекліші бої йдуть біля Новоолександрівки. Також ворог почав атакувати в районі Невельського.

Ще один з найгарячіших напрямків сьогодні - Краматорський. Там, за даними Генштабу, кількість атак агресора досягла вже 10 за сьогодні. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.

Також бої тривають на Лиманському, Куп'янському, Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку росіяни атакували у районах Липців та північно-західніше Зеленого, також триває бій в районі Вовчанська.

Нагадаємо, в Генштабі повідомляли, що росіяни вже другу добу поспіль штурмують Часів Яр у Донецькій області. Під час штурмів ворог використовує бронетехніку.

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Війна Росії проти України