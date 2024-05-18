Бойцы "Магуры" разгромили штурм РФ на Покровском направлении: что происходит на фронте

Украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" разгромили российский штурм на Покровском направлении. На этом направлении сегодня сохраняется наиболее напряженная ситуация среди всего фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 47-й бригады и возведение Генштаба.
"Россияне пытались штурмовать с помощью двух БМП и танка, но их вовремя увидели аэроразведчики. Артиллеристы во взаимодействии с операторами FPV-дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику", - рассказали в 47-й бригаде.
Также в бригаде показали видео, как бойцы "Магуры" отбивали российский штурм и жгли вражескую бронетехнику.
По данным Генштаба, на Покровском направлении сегодня самое высокое напряжение боевых действий. Украинские военные отбили там сегодня уже 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои идут у Новоалександровки. Также враг начал атаковать в районе Невельского.
Еще одно из самых горячих направлений сегодня - Краматорское. Там, по данным Генштаба, количество атак агрессора достигло уже 10 за сегодня. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.
Также бои продолжаются на Лиманском, Купянском, Кураховском направлениях.
На Харьковском направлении россияне атаковали в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, также продолжается бой в районе Волчанска.
Напомним, в Генштабе сообщали, что россияне уже вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр в Донецкой области. Во время штурмов враг использует бронетехнику.
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