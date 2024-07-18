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Бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (відео)

Росія, Четвер 18 липня 2024 11:58
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Бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (відео) Фото: бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Опір легіону "Свобода Росії" (ЛСР) провів диверсію на аеродромі недалеко від Пермі. Вдалося знищити техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube ЛСР.

"Опір легіону "Свобода Росії" знищив кілька одиниць техніки військового призначення", - розповіли добровольці.

За їх даними, відбулася диверсія прямо "під носом" супротивника - на території військового аеродрому Велике Савино, в районі міста Перм (РФ).

"Тепер техніка не поїде на фронт (в Україну - ред.)", - констатували в "Легіоні".

Робота добровольців ЛСР

Бійці ЛСР постійно знищують техніку окупантів, перешкоджаючи її доставленню на фронт. Так, у березні російським добровольцям вдалося знищити один із ворожих опорних пунктів під час прориву кордону РФ.

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