Бойцы ЛСР уничтожили технику оккупантов на аэродроме недалеко от Перми (видео)

Сопротивление легиона "Свобода России" (ЛСР) провело диверсию на аэродроме недалеко от Перми. Удалось уничтожить технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube ЛСР.

"Теперь техника не поедет на фронт (в Украину, - ред)", - констатировали в "Легионе".

По их данным, произошла диверсия прямо "под носом" противника - на территории военного аэродрома Большое Савино, в районе города Пермь (РФ).

Работа добровольцев ЛСР

Бойцы ЛСР постоянно уничтожают технику оккупантов, препятствуя ее доставке на фронт. Так, в марте российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

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