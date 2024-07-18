Бойцы ЛСР уничтожили технику оккупантов на аэродроме недалеко от Перми (видео)
Сопротивление легиона "Свобода России" (ЛСР) провело диверсию на аэродроме недалеко от Перми. Удалось уничтожить технику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube ЛСР.
"Сопротивление легиона "Свобода России" уничтожило несколько единиц техники военного назначения", - рассказали добровольцы.
По их данным, произошла диверсия прямо "под носом" противника - на территории военного аэродрома Большое Савино, в районе города Пермь (РФ).
"Теперь техника не поедет на фронт (в Украину, - ред)", - констатировали в "Легионе".
Работа добровольцев ЛСР
Бойцы ЛСР постоянно уничтожают технику оккупантов, препятствуя ее доставке на фронт. Так, в марте российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.
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