Бійці Kraken знищили піхоту противника біля Часового Яру за допомогою дронів (відео)

Сили оборони України продовжують знищити російських військових, які штурмують Часів Яр у Донецькій області. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підрозділу Kraken.
Зазначається, що бійці знищують росіян поблизу Часового Яру.
У підрозділі вказали, що це результат роботи операторів FPV-дронів.
На відео можна помітити, як українські воїни знищують піхоту та бліндажі противника.
Російські війська вже не перший тиждень намагаються взяти штурмом місто у Донецькій області, проте українські воїни відбивають усі ці спроби.
Нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські війська знизили кількість масованих м'ясних штурмів у районі Часів Яру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.