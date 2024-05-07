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Бійці Kraken показали відео оборони Часового Яру від атак росіян

Вівторок 07 травня 2024 21:18
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Бійці Kraken показали відео оборони Часового Яру від атак росіян Ілюстративне фото: бійці Kraken розповіли про ситуація у Часовому Ярі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken розповів про те, як відбувається оборона міста Часів Яр в умовах постійних штурмів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спецпідрозділу Kraken.

Як розповіли спецпризначенці, вони вже понад місяць стоять на захисті міста Часів Яр, яке стало одним з символів відваги та стійкості української армії.

"Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених", - сказано у повідомленні.

За їх словами, ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає.

Хто такі Kraken

Як розповідав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, цей спецпідрозділ було створено за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, бійцям підрозділу вдалося знищити дві вежі спостереження на території Росії.

Ситуація у районі Часового Яру

На початку квітня активізували наступ на місто Часів Яр. Вони мали ціль захопити його до 9 травня. Однак українські військові заявили, що контролюють ситуацію у місті.

Пізніше у ЗСУ заявили, що без захоплення Часового Яру РФ не зможе просунутись на Краматорськ та Костянтинівку.

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