Бойцы Kraken показали видео обороны Часового Яра от атак россиян
Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Кракена.
Как рассказали спецназовцы, они уже больше месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.
"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных", - говорится в сообщении.
По их словам, враг пытается продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет.
Кто такие Кракен
Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, это спецподразделение было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, бойцам подразделения удалось уничтожить две башни наблюдения на территории России.
Ситуация в районе Часового Яра
В начале апреля активизировали наступление на город Часов Яр. Они имели цель захватить его до 9 мая. Однако украинские военные заявили, что контролируют ситуацию в городе.
Позже в ВСУ заявили, что без захвата Часового Яра РФ не сможет продвинуться на Краматорск и Константиновку.
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