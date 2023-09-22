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Бійці "Гвардії наступу" отримали від "Метінвесту" пікапів на 3 млн гривень

П'ятниця 22 вересня 2023 20:34
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Бійці "Гвардії наступу" отримали від "Метінвесту" пікапів на 3 млн гривень Фото: бійці "Гвардії наступу" отримали від "Метінвесту" пікапів на 3 млн гривень (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бійці бригади оперативного призначення Нацгвардії отримали від "Сталевого фронту" Ріната Ахметова п’ять пікапів, необхідних для наступальних операцій. Вартість авто - понад 3 млн гривень, їх передала бійцям компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Бригада "Кара-даг" звернулася до нас із запитом, вони відправили надзвичайний мейл, розказали, хто вони, що вони готуються до наступальних дій на запорізькому напрямку. Їм потрібна допомога з автомобілями. "Стальний фронт" Ріната Ахметова відгукнувся на це прохання, і сьогодні ми вручаємо ці автомобілі", - каже керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Він також уточнив, що "Стальний фронт" від початку бойових дій поставив в армію вже понад 400 автомобілів.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 млрд гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

За цей час компанія виготовила понад 100 тисяч бронежилетів, а також броньовані щити для 200 фронтових машин. Крім того, бійцям на передовій передали вже 212 сталевих бліндажів.

Наразі загальна сума, спрямована Рінатом Ахметовим на допомогу військовим і цивільним українцям, сягнула 6 млрд грн.

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