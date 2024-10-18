Бійці ГУР зачистили від росіян важливе село в Куп’янському районі (відео)

Воїни підрозділу "Братство" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів Кругляківку.

За даними ГУР, операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника. Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - зауважили в розвідці.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів заміновано.

