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Бійці ГУР зачистили від росіян важливе село в Куп’янському районі (відео)

Фото: бійці ГУР зачистили від росіян важливе село (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька

Спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район. Мова йде про село Кругляківка Куп’янського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерство оборони України.

Воїни підрозділу "Братство" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів Кругляківку.

 

За даними ГУР, операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. 

Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника. Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях. 

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - зауважили в розвідці.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів заміновано. 

Нагадаємо, днями Генштаб повідомляв, що Куп'янський напрямок увійшов в трійку за кількістю атак.

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Куп'янськГУРВійна Росії проти України