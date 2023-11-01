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Бійці ГУР вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)

Фото: розвідники вдарили по російській радіорелейні станції  48Я6-К1 "Подлет" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Вона знаходилася у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

 

За даними розвідників, російська радіорелейна станція виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій та військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Що відомо про "Подлет"

Створювалася радіорелейна станція  48Я6-К1 "Подлет"спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей на малих у дуже малих відстанях.

Як заявляли самі росіяни, що "унікальна станція" здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами "Подлет" росіяни доповнюють комплекси С-400 на важливих напрямках.

Нагадаємо, у середині жовтня СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області. Джерела РБК-Україна повідомили, що підстанція знаходилася у селі Красна Яруга. До неї, зокрема, були підключені військові об‘єкти ворога.

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