Бійці ГУР показали, як знищили комплекс "Муром-М" та вантажівки окупантів (відео)

Бійці спецпідрозділу ГУР "Кабул 9" знищили спостережний комплекс "Муром-М" та іншу техніку росіян у Запорізькій області. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

На опублікованому відео - результати одного дня роботи спецпідрозділу "Кабул 9" у Запорізькій області.

Розвідники виявили та спалили два вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників. Також воїни знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М".

На кадрах, які показало Головне управління розвідки, помітно, що захисники відпрацювали по ворожій техніці дронами.

Втрати армії РФ на війні проти України

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 427 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 970 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.