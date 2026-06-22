Бійці ГУР дістали російський "Панцир-С2" у підземному укритті (відео)

Російські військові намагалися заховати дороговартісний комплекс ППО у підземному укритті, однак українські безпілотники все одно змогли його виявити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" був знищений на Запорізькому напрямку внаслідок удару українських дронів.

За даними розвідки, окупанти розмістили систему протиповітряної оборони у підземному сховищі, розраховуючи убезпечити її від атак з повітря.

Втім оператори безпілотників Департаменту активних дій виявили ціль та завдали точного удару. У результаті атаки комплекс був повністю знищений.

"Окупанти намагалися сховати свій ЗРГК у підземному укритті, але безпілотники ДАД відпрацювали так, що техніка вигоріла вщент", - повідомили у ГУР.

Також у ГУР опублікували відео, на якому зафіксовано момент ураження російської техніки та наслідки удару.

"Нам дуже подобається, як воно горить, а росіяни бігають і метушаться. Працюємо далі", - додали в Департаменті активних дій ГУР.