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Бійці двох бригад отримали від киян 2500 дронів, устаткування до них та системи РЕБ, - Кличко

Фото: бійці двох бригад отримали від киян 2500 дронів, устаткування до них та системи РЕБ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть  військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО - 200 млн грн.

"Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам", - запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 млрд гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.

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