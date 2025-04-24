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Бойцы двух бригад получили от киевлян 2500 дронов, оборудование к ним и системы РЭБ, - Кличко

Фото: бойцы двух бригад получили от киевлян 2500 дронов, оборудование к ним и системы РЭБ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Община Киева передала бойцам двух бригад большую партию беспилотников, оборудование и десятки систем РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Община столицы продолжает помогать военным. Бойцам 25-й бригады Нацгвардии Украины передал на фронт 500 цифровых зенитных FPV-дронов и 8 установок управления к ним, которые помогут военным сбивать воздушные цели. А также на фронт отправились несколько десятков систем РЭБ. 241 бригада Теробороны Киева получила 2 000 мультироторных систем (FPV-дронов)", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что с начала года 25 бригаде НГУ из бюджета Киева выделено 30 млн грн, а 241 бригаде ТрО - 200 млн грн.

"Община Киева и в дальнейшем будет помогать защитникам", - заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на поддержку военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 млрд гривен. А в этом году - уже более 5,5 млрд грн.

 

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