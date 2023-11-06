Бійці ДУК "Правий сектор" отримали розвідувальний безпілотник та хотпаки від "Української команди"

"Як сказав на днях Валерій Залужний, для змін у війні Україні потрібно багато дронів. "Українська команда" вже передала на передову близько 300 безпілотників. Черговий розвідувальний дрон Mavic 3T передали бійцям 67-ї Окремої механізованої бригади ДУК "Правий сектор". Цей дрон оснащений камерою та тепловізором", - заявив керівник штабу Артур Палатний.

Також волонтери забезпечили бійців 67-ї ОМБр наборами для обігріву. Загалом цієї зими планується обігріти такими хотпаками 50 тисяч бійців.

Збір триває, повідомляють в "Українській команді". Долучитися: ПриватБанк, Монобанк, UA Pay, Повні реквізити.