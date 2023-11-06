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Бойцы ДУК "Правый сектор" получили разведывательный беспилотник и хотпаки от "Украинской команды"

Фото: бойцы ДУК "Правый сектор" получили разведывательный беспилотник и хотпаки от "Украинской команды" (fcebook com)
Автор: Александр Мороз

Украинская команда передала ДУК "Правый сектор" очередной разведывательный беспилотник, а также индивидуальные наборы для обогрева бойцов, на которые продолжает собирать средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Как сказал на днях Валерий Залужный, для изменений в войне Украине нужно много дронов. "Украинская команда" уже передала на передовую около 300 беспилотников. Очередной разведывательный дрон Mavic 3T передали бойцам 67-й Отдельной механизированной бригады ДУК "Правый сектор". Этот дрон оснащен камерой и тепловизором", - заявил руководитель штаба Артур Палатный.

Также волонтеры снабдили бойцов 67-й ОМБр наборами для обогрева. В общей сложности этой зимой планируется обогреть такими хотпаками 50 тысяч бойцов.

Сбор продолжается, сообщают в "Украинской команде". ПриватБанк, Монобанк, UA PayПолные реквизиты.

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