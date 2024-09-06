UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка і деблокували з оточення українських воїнів

Фото: бійці "Азову" звільнили частину Нью-Йорка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у Донецькій області. Воїни також деблокували з оточення українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

 12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до боїв на Торецькому напрямку з метою покращення тактичного положення. Воїни беруть участь у наступальних та оборонних діях у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною", - йдеться у повідомленні.

У результаті боїв бійцям "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні.

скриншот deepstatemap.live

Як зазначають захисники, ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - додають воїни.

 

Бої за Нью-Йорк

Селище Нью-Йорк розташоване у центральній частині Донецької області на Торецькому напрямку. За останню добу на цій ділянці фронту відбулося 16 боїв.

Ситуація у Нью-Йорку погіршилася влітку, коли окупанти активізувалися на цьому напрямку. Окупанти зайшли до селища та захопили його значну частину. При цьому росіяни у традиційній манері знищують населений пункт, бомбардуючи його.

Детальніше про те, чому для росіян важливий Нью-Йорк - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нью-ЙоркАзовціВійна в УкраїніВійна Росії проти України