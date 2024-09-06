Бойцы "Азова" освободили часть Нью-Йорка и деблокировали из окружения украинских воинов

Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" вернули под контроль часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Воины также деблокировали из окружения украинских воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".
12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к боям на Торецком направлении с целью улучшения тактического положения. Воины принимают участие в наступательных и оборонных действиях в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.
"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого столкновения была катастрофической", - говорится в сообщении.
В результате боев бойцам "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны.
скриншот deepstatemap.live
Как отмечают защитники, ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но бойцы держат оборону и успешно контратакуют.
"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - добавляют воины.
Поселок Нью-Йорк расположен в центральной части Донецкой области на Торецком направлении. За последние сутки на этом участке фронта произошло 16 боев.
Ситуация в Нью-Йорке ухудшилась летом, когда оккупанты активизировались на этом направлении. Оккупанты зашли в поселок и захватили его значительную часть. При этом россияне в традиционной манере уничтожают населенный пункт, бомбардируя его.
Детальнее о том, почему для россиян важен Нью-Йорк - в материале РБК-Украина.
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