Бойцы "Азова" освободили часть Нью-Йорка и деблокировали из окружения украинских воинов

12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к боям на Торецком направлении с целью улучшения тактического положения. Воины принимают участие в наступательных и оборонных действиях в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.

"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого столкновения была катастрофической", - говорится в сообщении.

В результате боев бойцам "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны.

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Как отмечают защитники, ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но бойцы держат оборону и успешно контратакуют.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - добавляют воины.