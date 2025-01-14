Бійці 72 бригади ім. Чорних Запорожців отримали сотні дронів від громади Києва, - Кличко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передав від громади Києва ще 500 БпЛА нашим захисникам на фронт. Цього разу до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців вирушили 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові", - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столиця продовжує підтримувати українських захисників. І з бюджету міста, і залучаючи небюджетну допомогу.

Раніше Віталій Кличко передавав 72 бригаді 100 FPV-дронів та систему РЕБ, придбані за позабюджетні кошти.

Як повідомлялося, у 2024 році столиця загалом виділила на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільша сума серед усіх регіонів.