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Бійці 72 бригади ім. Чорних Запорожців отримали сотні дронів від громади Києва, - Кличко

Вівторок 14 січня 2025 14:12
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Бійці 72 бригади ім. Чорних Запорожців отримали сотні дронів від громади Києва, - Кличко Фото: бійці 72 бригади ім. Чорних Запорожців отримали сотні дронів від громади Києва (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців пів тисячі різних дронів, придбаних за кошти бюджету міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передав від громади Києва ще 500 БпЛА нашим захисникам на фронт. Цього разу до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців вирушили 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові", - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столиця продовжує підтримувати українських захисників. І з бюджету міста, і залучаючи небюджетну допомогу.

Раніше Віталій Кличко передавав 72 бригаді 100 FPV-дронів та систему РЕБ, придбані за позабюджетні кошти.

Як повідомлялося, у 2024 році столиця загалом виділила на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільша сума серед усіх регіонів.

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Віталий Кличко Дрони
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