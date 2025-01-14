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Бойцы 72 бригады им. Черных Запорожцев получили сотни дронов от общины Киева, - Кличко

Вторник 14 января 2025 14:12
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Бойцы 72 бригады им. Черных Запорожцев получили сотни дронов от общины Киева, - Кличко Фото: бойцы 72 бригады им. Черных Запорожцев получили сотни дронов от общины Киева (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев полтысячи различных дронов, приобретенных за средства бюджета города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Передал от общины Киева еще 500 БпЛА нашим защитникам на фронт. На этот раз к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев отправились 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столица продолжает поддерживать украинских защитников. И из бюджета города, и привлекая небюджетную помощь.

Ранее Виталий Кличко передавал 72 бригаде 100 FPV-дронов и систему РЭБ, приобретенные за внебюджетные средства.

Как сообщалось, в 2024 году столица в целом выделила на помощь Силам обороны почти 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это самая большая сумма среди всех регионов.

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