Бійка в ресторані Полтави: фігурантам оголосили підозру

Фото: фігурантам справи про бійку у ресторані Полтави оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)

Трьом фігурантам справи про бійку у ресторані Полтави оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян.

Серед затриманих місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник. "На цю годину я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга", - зазначила вона. Сторона обвинувачення буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомила Сапьян, запобіжний захід можуть обрати у найближчі години.