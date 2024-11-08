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Бійка в ресторані Полтави: фігурантам оголосили підозру

Полтава, П'ятниця 08 листопада 2024 13:12
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Бійка в ресторані Полтави: фігурантам оголосили підозру Фото: фігурантам справи про бійку у ресторані Полтави оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Трьом фігурантам справи про бійку у ресторані Полтави оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян.

Серед затриманих місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник.

"На цю годину я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга", - зазначила вона.

Сторона обвинувачення буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомила Сапьян, запобіжний захід можуть обрати у найближчі години.

Бійка у Полтаві

Нагадаємо, днями у ресторані у Полтаві сталася бійка. За словами постраждалих, троє чоловіків напали на хлопця, який захищав дівчину від залицянь чоловіків за сусіднім столиком.

Постраждалого забрали до лікарні з численними травмами - струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.

Як встановило слідство, серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник. ДБР затримало трьох фігурантів справи.

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Полтава ДБР
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