Драка в ресторане Полтавы: фигурантам объявили подозрение

Фото: фигурантам дела о драке в ресторане Полтавы объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)

Трем фигурантам дела о драке в ресторане Полтавы объявили подозрение. Им инкриминируют хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян.

Среди задержанных местный правоохранитель, известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым и его помощник. "К настоящему времени я уже утвердительно говорю, что они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенное группой лиц, и это статья Уголовного кодекса 296 часть вторая", - отметила она. Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщила Сапьян, меру пресечения могут избрать в ближайшие часы.