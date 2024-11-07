Бійка в ресторані Полтави: ДБР затримало поліцейського та двох "авторитетів"

"Працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією та передане ДБР. Бюро відразу включилося в роботу і за кілька годин усі дійові особи інциденту були затримані.

Фото: у Полтаві затримали поліцейського та двох "авторитетів", які побили хлопця у ресторані (dbr.gov.ua)

Зазначається, що 2 листопада поліція прибула за викликом до розважального закладу, де невідомі побили хлопця. За словами його дівчини, хлопець захищав її від залицянь чоловіків за сусіднім столиком. Хлопця було доставлено до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.

Слідством встановлено, що серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.