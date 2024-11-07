Драка в ресторане Полтавы: ГБР задержало полицейского и двух "авторитетов"

"Работники ГБР задержали трех фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто Национальной полицией и передано ГБР. Бюро сразу включилось в работу и через несколько часов все действующие лица инцидента были задержаны.

Фото: в Полтаве задержали полицейского и двух "авторитетов", которые избили парня в ресторане (dbr.gov.ua)

Отмечается, что 2 ноября полиция прибыла по вызову в развлекательное заведение, где неизвестные избили молодого человека. По словам его девушки, парень защищал ее от ухаживаний мужчин за соседним столиком. Парень был доставлен в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими повреждениями.

Следствием установлено, что среди нападавших был местный страж порядка и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник.

Решается вопрос об извещении им о подозрениях в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.